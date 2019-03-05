Выносливый смартфон с огромным экраном Samsung Galaxy A60 рассекречен до анонса

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящимся к выпуску смартфоне Samsung Galaxy A60, пока не представленного официально. На фото внутреннего документа обратил внимание профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек.

Согласно документу, Samsung Galaxy A60 станет обладателем огромного Super AMOLED-экрана диагональю, как у флагманского Galaxy S10 5G — 6,7 дюйма. При этом дисплей будет не «дырявый» Infinity-O, а с каплевидным вырезом Infinity-U. Разрешение составит Full HD+ (1080 x 2340 пикселей). Смартфон оснащён тройной основной камерой 32+8+5 Мп и 32-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 15 Вт.

Как и у Galaxy A50, у новинки сканер отпечатков пальцев встроен прямо в дисплей. Аппаратной основной стал процессор Qualcomm Snapdragon SM6150, также известный как Snapdragon 675. Он лежит в основе таких смартфонов, как Redmi Note 7 Pro и Vivo V15 Pro. Объём оперативной памяти составляет 6 или 8 ГБ, а встроенной флеш-памяти — 128 ГБ. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой One UI.

Официальный дебют Samsung Galaxy A60 ожидается 19 апреля 2019 года.