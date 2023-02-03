Выпендрёж дороже денег: россияне начали скупать поддельные Samsung Galaxy S23 Ultra

Стоимость реплик варьируется в пределах 6–8 тысяч рублей. Характеристики, разумеется скромнее, чем у настоящей модели, дизайн напоминает оригинальный гаджет. Но продавцы утверждают, что их товар и есть Samsung Galaxy S23 Ultra.

Большинство комментариев на страницах продажи подделок тоже оставляют россияне. Одни покупатели считают, что такое приобретение — хороший подарок и ставят 5 звёзд. Другие ругают продавцов за ложное описание характеристик, которое, конечно, не соответствует реальным возможностям гаджета.