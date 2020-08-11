Выпущен девайс, делающий из смартфона подобие геймпада

Из “внутренних” особенностей PowerCore Play 6K можно отметить наличие собственного аккумулятора на 6 700 мАч, который может заряжать смартфон через порты USB-A или USB-C с выходной мощностью 15 Вт. Сам девайс заряжается от 0 до 100% примерно за 3 часа. Также устройство оснащено собственным вентилятором, который поможет снизить температуру телефона во время игры. К слову, цена новинки находится на достаточно низком уровне - стоимость необычного геймпада-подставки составляет 36 долларов.