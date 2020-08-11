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Выпущен девайс, делающий из смартфона подобие геймпада

Больше всего напоминающий контроллер Xbox One
Как стало известно, компанией Anker был выпущен новый девайс, делающий из смартфона подобие геймпада. Называется устройство PowerCore Play 6K, а его отличительными особенностями стали удобный хват, встроенный активный вентилятор и собственный аккумулятор, способный зарядить смартфон.

Стоит отметить, что в отличие от большинства современных игровых девайсов для смартфонов, Anker PowerCore Play 6K лишен каких-либо физических кнопок - основная цель, которую преследовали создатели устройства, это предоставление удобного хвата игроку. С этой целью компания Anker успешно справилась - смартфон, помещенный в их девайс, по эргономике максимально напоминает современные геймпады для Xbox и ПК.

Из “внутренних” особенностей PowerCore Play 6K можно отметить наличие собственного аккумулятора на 6 700 мАч, который может заряжать смартфон через порты USB-A или USB-C с выходной мощностью 15 Вт. Сам девайс заряжается от 0 до 100% примерно за 3 часа. Также устройство оснащено собственным вентилятором, который поможет снизить температуру телефона во время игры. К слову, цена новинки находится на достаточно низком уровне - стоимость необычного геймпада-подставки составляет 36 долларов.