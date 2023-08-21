Вырез «Динамический остров» в iPhone 14 Pro назвали «провалом»

Однако, несмотря на первоначальный интерес, многие пользователи забыли о его существовании всего через год после запуска. Dynamic Island был введён как интеллектуальное решение для скрытия больших вырезов камеры и Face ID.

К сожалению, его функциональность оказалась ограниченной, и многие приложения не поддерживают возможности выреза. В результате большинство пользователей используют его лишь изредка, и он остаётся преимущественно незамеченным.

Слухи гласят, что Apple может внедрить Dynamic Island во всю линейку iPhone 15. А это, в свою очередь, должно стимулировать разработчиков создавать более интересные способы его использования.

Тем не менее, если Apple не представит значительных обновлений для Dynamic Island, существует риск, что он станет ещё одним краткосрочным экспериментом, подобно Touch Bar на MacBook.