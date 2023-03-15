Вырез под динамик сделал Galaxy S23 Ultra менее автономным

Вырез под динамик сделал Galaxy S23 Ultra менее автономнымЗато более защищённым от воды и пыли
Свежая флагманская линейка Samsung, включая Galaxy S23 Ultra, получила высокую оценку за энергоэффективность и время автономной работы.
Фото: Wccftech
Но автор YouTube-канала PhoneBuff обнаружил необычный нюанс в работе топовой модели серии. Устройство, в отличии от того же iPhone 14 Pro Max, начинает потреблять больше энергии при воспроизведении мультимедийных материалов.
Это, в свою очередь, приводит к более быстрому разряду батареи.
По мнению PhoneBudd, причина такого необычного поведения заключается в том, что Samsung использовал в устройстве небольшой вырез для разговорного динамика, что затрудняет прокачку звуковых волн динамиком.
В итоге инженеры корейского IT-гиганта были вынуждены модернизировать встроенный усилитель и подавать больше энергии на динамик. Отсюда и повышенный расход заряда аккумулятора
Специалист считает, что данный просчёт мог быть сделан из-за уделения Samsung первостепенного внимания защите компонентов от воды и пыли.