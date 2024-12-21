Вышедшие из строя после обновления Galaxy S22 Ultra Samsung отремонтирует за $480

Опубликовано 21 декабря 2024, 22:301 мин.
Вышедшие из строя после обновления Galaxy S22 Ultra Samsung отремонтирует за $480Гарантия на устройства уже закончилась
Многие пользователи флагманских смартфонов Galaxy S22 Ultra от Samsung начали жаловаться на «поломку» устройств после установки обновления One UI 6.1, которое должно было улучшить работу ИИ-функций Galaxy AI и общую функциональность гаджетов.
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Однако старшие модели линейки Galaxy S22 попросту начали выходить из строя — перезагружаться по несколько раз в день или их вообще нельзя использовать из-за бесконечного цикла загрузки. Об этом пользователи этих гаджетов массово сообщают в соцсетях и на форумах Samsung.
А при обращении в сервисные центры пользователям объясняют, что гарантия на модели, вышедшие без малого три года назад, не распространяется. Поэтому расходы на починку телефонов придётся покрывать самостоятельно. Стоимость ремонта составит $480, или по курсу около 50 тысяч рублей.
Источник:GizmoChina
Автор:Андрей Кадуков
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