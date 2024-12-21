Вышедшие из строя после обновления Galaxy S22 Ultra Samsung отремонтирует за $480

Однако старшие модели линейки Galaxy S22 попросту начали выходить из строя — перезагружаться по несколько раз в день или их вообще нельзя использовать из-за бесконечного цикла загрузки. Об этом пользователи этих гаджетов массово сообщают в соцсетях и на форумах Samsung.

А при обращении в сервисные центры пользователям объясняют, что гарантия на модели, вышедшие без малого три года назад, не распространяется. Поэтому расходы на починку телефонов придётся покрывать самостоятельно. Стоимость ремонта составит $480, или по курсу около 50 тысяч рублей.