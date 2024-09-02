Вышел процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 для недорогих смартфонов

Этот чип, выполненный по 4-нм техпроцессу Samsung, предлагает заметно улучшенные характеристики по сравнению с тем же Snapdragon 6 Gen 1.

Новинка оснащена 8-ядерным CPU с 4 ядрами Cortex-A78 с частотой 2.4 ГГц и 4 ядрами Cortex-A55 с частотой 1.8 ГГц, а также графическим процессором Adreno 710.

Qualcomm утверждает, что по сравнению с предыдущим поколением производительность CPU возросла на 10%, GPU — более чем на 30%, а ИИ-производительность увеличилась на 20%.

Процессор поддерживает современные стандарты связи, включая Wi-Fi 6E со скоростью до 2.9 Гбит/с, Bluetooth 5.2, а также интерфейсы UFS 3.1 и USB 3.1.