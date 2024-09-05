Вышла Android 15, но вы не захотите ее скачивать

Однако, финальная версия доступна пока только для разработчиков через Android Open Source Project (AOSP). Для обычных пользователей, в том числе владельцев устройств Google Pixel, апдейт все еще недоступен. Даже сентябрьское обновление для Pixel работает на Android 14.

Google обещает, что Android 15 появится на устройствах Pixel, включая недавно анонсированную серию Pixel 9, «в ближайшие недели».

Остальные производители, такие как Samsung, OnePlus, Xiaomi и другие, получат обновление «в течение следующих месяцев».

Ранее ходили слухи, что обновление для Pixel станет доступно не раньше октября, и, похоже, Google это подтвердила, хотя и косвенно.