Вышла первая бета Android 16

Опубликовано 21 ноября 2024, 08:331 мин.
Вышла первая бета Android 16И это сильно раньше привычного
Google ускоряет разработку своих операционных систем, представив Android 16 Developer Preview 1 значительно раньше привычного графика.
Обычно первые версии Android появляются в феврале, но в этом году разработчики получили доступ уже в ноябре, что стало неожиданностью.
Android 16 будет постепенно тестироваться до релизной версии, запланированной на II квартал 2025 года. График включает два предварительных релиза для разработчиков и четыре бета-версии. Финальная версия ожидается ближе к выпуску Pixel 10.
Основные изменения Android 16 Developer Preview 1:
- Обновленный выбор фото: встроенная интеграция избавляет от необходимости использовать отдельные приложения.
- Расширенная поддержка Health Connect: теперь платформа позволит записывать медицинские данные.
- Обновление Privacy Sandbox: улучшенная защита конфиденциальности, детали пока не раскрыты.
- Новый API для определения версии ОС: помогает отличать основные обновления от промежуточных.
Выпуск ранней версии объясняется стремлением Google сократить разрыв между анонсом системы и её появлением на устройствах, а также улучшить конкуренцию с iOS.
В ближайших бета-версиях пользователи узнают больше о новых функциях и изменениях Android 16.