Вышла первая бета Android 16

Обычно первые версии Android появляются в феврале, но в этом году разработчики получили доступ уже в ноябре, что стало неожиданностью.

Android 16 будет постепенно тестироваться до релизной версии, запланированной на II квартал 2025 года. График включает два предварительных релиза для разработчиков и четыре бета-версии. Финальная версия ожидается ближе к выпуску Pixel 10.

Основные изменения Android 16 Developer Preview 1:

Обновленный выбор фото: встроенная интеграция избавляет от необходимости использовать отдельные приложения.

встроенная интеграция избавляет от необходимости использовать отдельные приложения. Расширенная поддержка Health Connect: теперь платформа позволит записывать медицинские данные.

теперь платформа позволит записывать медицинские данные. Обновление Privacy Sandbox: улучшенная защита конфиденциальности, детали пока не раскрыты.

улучшенная защита конфиденциальности, детали пока не раскрыты. Новый API для определения версии ОС: помогает отличать основные обновления от промежуточных.

Выпуск ранней версии объясняется стремлением Google сократить разрыв между анонсом системы и её появлением на устройствах, а также улучшить конкуренцию с iOS.

В ближайших бета-версиях пользователи узнают больше о новых функциях и изменениях Android 16.