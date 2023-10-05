Вышла релизная версия Android 14. Список поддерживаемых смартфонов

Основное внимание в этом обновлении уделено улучшению пользовательского интерфейса и функционала. Теперь на экране блокировки можно выбрать один из восьми стилей отображения часов.

Иконки на этом экране стали настраиваемыми, а обои разделились на две группы: для экрана блокировки и рабочего стола.

Одной из интересных функций стал обновленный Drag'n'Drop, позволяющий перетаскивать фотографии между приложениями.

Ранее подобное было доступно лишь на iOS. Также появилась поддержка Ultra HDR для фотографий.

Обновление Android 14 в первую очередь будет доступно для смартфонов линейки Google Pixel: Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet и Pixel Fold.

Релиз обновления начался накануне в 20:00 по московскому времени.