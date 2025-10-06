Вышла версия Xiaomi 17 с 1 ТБ памяти — продажи уже стартовали в Китае

До этого смартфон предлагался в вариантах 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ. Выпуск версии с терабайтом памяти стал ответом компании на многочисленные просьбы пользователей, которым не хватало ёмкости предыдущих моделей.

Xiaomi 17 оснащён 6,3-дюймовым OLED-дисплеем 1.5K 120 Гц, защищённым стеклом Longjing и корпусом с защитой IP68. За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5, питание обеспечивает аккумулятор на 7000 мАч с 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой.

Основная камера представлена тремя сенсорами по 50 Мп: основным, сверхшироким и телеобъективом. Смартфон работает на HyperOS 3 (Android 16). По словам Лу Вейбинга, продажи серии Xiaomi 17 уже превысили показатели прошлогодней линейки более чем на 20%.