Вышли S25 и S25 Ultra. Но не Galaxy и не от Samsung

Вышли S25 и S25 Ultra. Но не Galaxy и не от SamsungЗато цена приятная
Ничего общего с грядущими моделями от Samsung они не имеют. Устройство от itel ориентированы на бюджетный сегмент, однако выделяются современным дизайном с плоскими и изогнутыми AMOLED-дисплеями.
itel S25 получил 6.78-дюймовый FullHD+ AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц. Смартфон оснащён основной камерой на 50 Мп и фронтальной на 32 Мп, а также аккумулятором на 5000 мАч.
Защита от воды и пыли обеспечивается стандартом IP54. Процессор официально не подтверждён, но ходят слухи о Unisoc T612.
itel S25 Ultra предлагает изогнутый AMOLED-дисплей, защищённый стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Модель также оснащена чипсетом Unisoc T620 и встроенным датчиком отпечатков пальцев. Водонепроницаемость повышена до IP64. Смартфон доступен с объёмом памяти 256 ГБ.
Цены на модели стартуют от $110 за S25 и от $210 за S25 Ultra.