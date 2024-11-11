Вышли S25 и S25 Ultra. Но не Galaxy и не от Samsung

Ничего общего с грядущими моделями от Samsung они не имеют. Устройство от itel ориентированы на бюджетный сегмент, однако выделяются современным дизайном с плоскими и изогнутыми AMOLED-дисплеями.

itel S25 получил 6.78-дюймовый FullHD+ AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц. Смартфон оснащён основной камерой на 50 Мп и фронтальной на 32 Мп, а также аккумулятором на 5000 мАч.

Защита от воды и пыли обеспечивается стандартом IP54. Процессор официально не подтверждён, но ходят слухи о Unisoc T612.