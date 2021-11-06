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Вышло ноябрьское обновление защиты от вирусов в Android: старые смартфоны под угрозой?Как минимум те, которые не смогут обновиться
Google выпустила первый после выхода Android 12 патч безопасности. Его получат не только пользователи новейшей версии системы.
На данный момент известно о 39 уязвимостях, которые закрыло обновление. В том числе и уязвимости нулевого дня, использовавшиеся злоумышленниками для хакерских атак.
Например, речь идёт о проблема CVE-2021-1048. Специалисты описывают её как use-after-free проблемой ядра — с её помощью посторонние лица могли локально повысить свои привилегии на устройстве.
Среди исправленных «дыр» была и та, с помощью которой мошенники могли выполнять произвольный код в контексте привилегированного процесса, просто отправив специально подготовленную передачу на устройство жертвы.
Старые смартфоны, которые не получат апдейт безопасности, находятся под серьёзной угрозой. К счастью, Google обычно обновляет не только новейшую, но и более старые версии Android.
Источник: Android