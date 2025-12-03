Телефоны
Опубликовано 03 декабря 2025, 16:30
1 мин.

Вышло сравнение смартфонов с лучшими камерами: Vivo против Huawei, Honor и Samsung

И S25 Ultra проиграл всем
Ведущий YouTube-канала "ЧЕСТНЫЙ БЛОГ" продемонстрировал, как в разных условиях снимают фото Vivo X300 Pro, Huawei Pura 80 Ultra, Honor Magic 8 Pro и Galaxy S25 Ultra.
© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Уже с первого снимка в дневное время становится заметно, что у Honor баланс белого работает не совсем правильно. Фото у него уходит в голубоватые, холодные тона. Однако на этом смартфоне хорошо работает HDR, а у Vivo и Huawei с этим чуть хуже.

В среднем снимки на Samsung получаются слишком тёмными по сравнению с остальными. На Vivo часто встречаются пересветы, а Huawei нередко слишком сильно фото обрабатывает.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Вывод

Из всех смартфонов по части фотосъёмки хуже всего себя показал Samsung S25 Ultra. Что касается китайских смартфонов, то если раньше бесспорным лидером был Vivo, то сейчас очень сильно подтянулись Huawei Pura 80 Ultra и Honor Magic 8 Pro. На Huawei получаются изображения хорошие, но иногда со слишком большим количеством обработки. У Honor неплохая детализация, но баланс белого работает время от времени неправильно (снимки выходят голубоватыми). Зум, 10-кратное увеличение, селфи хорошими выходят на Vivо.