Вышло сравнение смартфонов с лучшими камерами: Vivo против Huawei, Honor и Samsung

Уже с первого снимка в дневное время становится заметно, что у Honor баланс белого работает не совсем правильно. Фото у него уходит в голубоватые, холодные тона. Однако на этом смартфоне хорошо работает HDR, а у Vivo и Huawei с этим чуть хуже.

В среднем снимки на Samsung получаются слишком тёмными по сравнению с остальными. На Vivo часто встречаются пересветы, а Huawei нередко слишком сильно фото обрабатывает.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.