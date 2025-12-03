Вышло сравнение смартфонов с лучшими камерами: Vivo против Huawei, Honor и Samsung

Вышло сравнение смартфонов с лучшими камерами: Vivo против Huawei, Honor и SamsungИ S25 Ultra проиграл всем
Уже с первого снимка в дневное время становится заметно, что у Honor баланс белого работает не совсем правильно. Фото у него уходит в голубоватые, холодные тона. Однако на этом смартфоне хорошо работает HDR, а у Vivo и Huawei с этим чуть хуже.
В среднем снимки на Samsung получаются слишком тёмными по сравнению с остальными. На Vivo часто встречаются пересветы, а Huawei нередко слишком сильно фото обрабатывает.
С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
Из всех смартфонов по части фотосъёмки хуже всего себя показал Samsung S25 Ultra. Что касается китайских смартфонов, то если раньше бесспорным лидером был Vivo, то сейчас очень сильно подтянулись Huawei Pura 80 Ultra и Honor Magic 8 Pro. На Huawei получаются изображения хорошие, но иногда со слишком большим количеством обработки. У Honor неплохая детализация, но баланс белого работает время от времени неправильно (снимки выходят голубоватыми). Зум, 10-кратное увеличение, селфи хорошими выходят на Vivо.