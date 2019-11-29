Выявлена главная особенность камеры Samsung Galaxy S11
Об этом сообщило издание LetsGoDigital, которое обнаружило, что южнокорейский гигант Samsung подал новую заявку на торговую марку Bright Night Sensor в Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза. В описании данной заявки содержится следующее: “датчики изображения для видеокамер; датчики изображения для фотокамер; датчики изображения для смартфонов”.
Напомним, что компания ранее использовала название Bright Night, в частности линейка Galaxy S10 и Galaxy Note 10 оснащена режимом Bright Night Shot. Однако отмечается, что на этот раз компания предусмотрела не просто программную функцию, а полноценное аппаратное обеспечение, а именно новый датчик для съемки. Судя по описанию, данные датчики будут приспособлены не только для фото, но и для видеосъемки.