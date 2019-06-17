Выявлена связь между ценой смартфона и удачей в лотерее

Объединённая компания «Связной | Евросеть» и крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото» проанализировали продажи лотерейных билетов в 5 тысячах магазинах ритейлера.

Всего в Связном и Евросети клиенты приобрели свыше 5,6 млн выигрышных билетов государственных лотерей. Суммы от 100 тысяч рублей до сотни миллионов рублей выиграли более 500 участников.

Чаще всего лотерейными миллионерами становятся покупатели смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей. На втором месте в рейтинге везения те, кто оплачивает в магазинах услуги ЖКХ, на третьем — покупатели аксессуаров.

В Центральном федеральном округе живут 32% лотерейных миллионеров, купивших билеты в Связном и Евросети. Вторую строчку рейтинга занимает Северо-Западный федеральный округ — 22%. На третьем месте находится Приволжский федеральный округ — 18%.

Любителям гаджетов из других регионов везет чуть меньше. 12% лотерейных миллионеров, которые приобрели счастливый билет в магазинах ритейлера, из Уральского федерального округа, по 8% — из Южного и Сибирского федеральных округов.