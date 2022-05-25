Выживет ли российская альтернатива магазину приложений Google Play

Система тщательно проверяет каждый APK-файл и в случае подозрений блокирует его установку, даже против желания пользователя.

Похожие механизмы в свои устройства внедряет и Xiaomi, выпустившая обновление для AOSP — Android Open Source Project, — которое будет блокировать для пользователей возможность прочитывать и обмениваться APK-файлами, сохранёнными на устройстве. Вместе c тем китайский вендор предлагает ужесточить контроль за установкой на смартфон приложений — можно будет установить приложения только из Google Play и других официальных магазинов.

Поэтому с проблемами могут столкнуться российские магазины приложений RuStore и NashStore. Подобные ограничения затруднят не только их установку, но и в целом распространение. Единственное решение — предустановка этих магазинов на смартфоны.

«Обойти новые ограничения безопасности Android 13 можно было бы через предустановку RuStore на телефоны — именно на это рассчитывает правительство, разрабатывая соответствующий проект закона. Но сейчас все вендоры должны согласовывать предустановку с Google. И если с перечнем из 16 классов российского софта, которые с 2021 года по закону должны устанавливать все производители, которые поставляются в РФ, проблем не возникло, то с RuStore всё может быть иначе. Google позволяет Samsung и Xiaomi ставить свои альтернативные маркетплейсы ПО, но не сервисы третьей стороны, тем более с возможностью монетизации, подчёркивает один из разработчиков», — сказано в публикации издания «Коммерсант».

При этом Google может в любой момент лишить такие приложения и магазины лицензии на свои сервисы — Gmail, YouTube, Google Play. Так было с Huawei, из-за чего компания потеряла рынок, в том числе и в России.