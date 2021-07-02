Windows 11 успешно установили на смартфон Xiaomi

Телефоны
Сегодня в 07:28
Windows 11 успешно установили на смартфон XiaomiНе обошлось, правда, без багов
Накануне Microsoft представила первую бета-версию новейшей Windows 11. Энтузиасты не стали терять времени зря и уже успели установить систему не только на компьютеры.
Так, они провели тест-драйв новой ОС на смартфоне. Для этого была использована ARM-версия Windows 11. В качестве «подопытного» выступил флагман Xiaomi 2018 года — Xiaomi Mi 8. К сожалению, не обошлось без проблем — на смартфоне под управлением свежей Windows не работает сенсорное управление и USB-порт, сообщает Gizmochina.
Отметим, что это лишь тестовая версия операционной системы. Возможно, в дальнейшем Microsoft решит эту и прочие проблемы, что позволит портировать новинку как на Mi 8, так и на множество других смартфонов из прошлого.