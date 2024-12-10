Windows 11 запустили на бюджетном смартфоне Poco X3 Pro

Используя проект Renegade, он установил UEFI для мобильных устройств и загрузил версию Windows 11 для ARM. На это у него ушло восемь часов, но результат получился весьма интересным.

Работа системы оставляет желать лучшего. Батарея Poco X3 Pro держит заряд всего 2.5 часа, а из-за отсутствия драйверов для быстрой зарядки устройство заряжается крайне медленно.

К тому же смартфон сильно греется — температура достигает 120°F (около 49°C) в обычном режиме работы.

Подобные эксперименты показывают возможности современных устройств и энтузиазм пользователей, готовых превратить обычный смартфон в миниатюрный компьютер, пусть и с существенными ограничениями.