Xiaomi 13 получит специальное отталкивающее грязь покрытие

Так, например, очередной ролик показал, что устройства получат интересное покрытие, называемое «нанокожей». Благодаря ему телефоны смогут дольше сохранить товарный вид, так как они получат возможность отталкивать грязь.

Не совсем понятно, будет ли такое покрытие у всех смартфонов серии или же лишь у определённых моделей. Но что точно известно, так это наличие защиты по стандарту IP68 и у Xiaomi 13, и у Xiaomi 13 Pro.

Напомним, что 11 декабря, помимо флагманов, со сцены нам покажут новые беспроводные наушники бренда, а также «умные» часы.