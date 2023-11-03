Xiaomi 14 и 14 Pro оказались самыми мощными Android-смартфонами на конец 2023 года

Xiaomi 14 и 14 Pro оказались самыми мощными Android-смартфонами на конец 2023 годаЧто вряд ли кого-то реально удивило
В октябре 2023 года Xiaomi 14 и 14 Pro взорвали рынок, возглавив рейтинг производительности Android-смартфонов AnTuTu.
С результатами в 1 997 427 и 1 985 014 баллов соответственно, эти устройства стали первыми в мире, оснащенными новейшим чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.
Серия Xiaomi 14 демонстрируют впечатляющее превосходство, опережая ближайшего конкурента, OnePlus Ace 2 Pro, более чем на 300 000 баллов. Это подчеркивает значительный прогресс в производительности GPU, что обещает улучшенный игровой опыт.
Однако, превосходство Xiaomi может быть недолговечным. Другие крупные производители уже анонсировали скорый выпуск своих флагманов на базе Snapdragon 8 Gen 3, что может изменить расстановку сил в ближайшем будущем.
В категории субфлагманов Snapdragon 7+ Gen 2 продолжает доминировать, опережая модели на базе Dimensity 8200 и 8100. На данный момент только Realme GT Neo 5 SE и Redmi Note 12 Turbo используют этот чипсет, что связано с бюджетными ограничениями.