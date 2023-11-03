Xiaomi 14 и 14 Pro оказались самыми мощными Android-смартфонами на конец 2023 года

Однако, превосходство Xiaomi может быть недолговечным. Другие крупные производители уже анонсировали скорый выпуск своих флагманов на базе Snapdragon 8 Gen 3, что может изменить расстановку сил в ближайшем будущем.

В категории субфлагманов Snapdragon 7+ Gen 2 продолжает доминировать, опережая модели на базе Dimensity 8200 и 8100. На данный момент только Realme GT Neo 5 SE и Redmi Note 12 Turbo используют этот чипсет, что связано с бюджетными ограничениями.