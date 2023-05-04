Xiaomi 14 первым получит новейшую 50-мегапиксельную камеру Sony

По данным популярного инсайдера Digital Chat Station, основная камера базовой модели смартфона будет оснащена новым 50-мегапиксельным сенсором размером 1/1.28 дюйма.

Несмотря на предположения пользователей о том, что это может быть Sony IMX707, инсайдер опроверг данную информацию, указав на то, что нас ждёт сенсор, который ранее нигде не встречался.

Что касается старшей модели (Xiaomi 14 Pro или 14 Ultra), то ей приписывается 1-дюймовый сенсор IMX9xx. Пока точная модель сенсора неизвестна и это может быть как уже знакомый 50-мегапиксельный IMX989, так и что-то совершенно новое, например, IMX999.

Более подробная информация о серии Xiaomi 14, возможно, станет доступной ближе к осени, когда ожидается официальный анонс. В то же время, ранее в Сети уже ходили слухи о перископной камере топовой модели, а также возможности установки 100-мегапиксельного или даже 200-мегапиксельного телеобъектива.