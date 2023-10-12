Xiaomi 14 представят раньше ожидаемого — не в ноябре, а уже в октябре

В преддверии этого события ряд инсайдеров и сотрудников розничных магазинов Xiaomi поделились интересной информацией. Они утверждают, что презентация смартфона Xiaomi 14 запланирована в самое ближайшее время — на 27 октября.

Согласно предыдущим утечкам, Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro уже прошли все необходимые сертификации и готовы к запуску.

Ожидается, что новинка получит ряд улучшений в области экрана, камеры, зарядки и аккумулятора. В частности, версия Xiaomi 14 Pro может поддерживать быструю зарядку мощностью 90 или даже 120 Вт.

Также стоит отметить, что по некоторым данным, Xiaomi 14 будет конкурировать с iPhone 15 Pro и Pro Max. Новые смартфоны уже запущены в массовое производство.