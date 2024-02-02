Xiaomi 14 Ultra будет на $100 дороже предшественника. Как так вышло

Причиной увеличения стоимости является рост цены на материалы (BOM), что свидетельствует о значительных улучшениях в новом устройстве.

Xiaomi 14 Ultra характеризуется как «переделанный» продукт с квадрокамерой Leica, обещающей «неожиданные новые уникальные возможности».

В устройстве используются технологии в области связи, материалов, батарей и других аспектов, разработанные внутри Xiaomi.

Основной акцент в камере Xiaomi 14 Ultra делается на оптической полнофокусной квадроустановке Leica. Хотя конкретные детали об «уникальных навыках» пока не раскрыты, сотрудничество с именитым брендом намекает на акцент на выдающихся возможностях съемки.

Увеличение стоимости BOM более чем на $100 подразумевает неизбежное повышение цены на Xiaomi 14 Ultra. Несмотря на возможные опасения относительно доступности для потребителей, такие улучшения считаются оправданными для флагманского устройства.

Напомним, что Xiaomi 14 Ultra приписывают процессор Snapdragon 8 Gen 3, квадрокамеру с модулями на 50 Мп с переменной диафрагмой f/1.63 – f/4.0, аккумулятором на 5180 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт, а также ультразвуковым дактилоскопом и слегка изогнутым экраном с равномерной рамкой со всех сторон.