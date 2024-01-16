Xiaomi 14 Ultra получит камеру-невидимку под экраном

Особенностью этого устройства станет инновационная камера под экраном. Согласно отчету GSMChina, предполагается, что будет доступно две версии аппарата: одна с камерой-невидимкой и другая с обычной фронтальной камерой.

Xiaomi 14 Ultra с обычной камерой имеет кодовые названия «aurora» и «aurorapro», в то время как модель с камерой под экраном называется «Xiaomi Suiren». Устройство с этим названием недавно было замечено в базе данных Geekbench с процессором Snapdragon 8 Gen 3.

Кроме того, сообщается, что Xiaomi 14 Ultra будет оснащен основным сенсором на 50 Мп (Sony LYT 900 с OIS) с переменной диафрагмой. В комплекте также ожидаются 50-мегапиксельный телеобъектив, перископический объектив и ультраширокоугольный объектив.

Среди других улучшений Xiaomi 14 Ultra упоминается возможное использование титановой рамы вместо алюминия, применяемого в 14 Pro.

Также ходят слухи о двусторонней спутниковой связи, а аккумулятор устройства может быть на 5180 мАч с поддержкой проводной зарядки на 90 Вт и беспроводной на 50 Вт.