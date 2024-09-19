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Опубликовано 19 сентября 2024, 07:55
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Xiaomi 14T и 14T Pro раскрыли полностью за неделю до анонса

На презентации ничего нового не скажут
Ресурс Mobiltelefon обнаружил утечку официальных промо-материалов Xiaomi 14T и 14T Pro.
Xiaomi 14T и 14T Pro раскрыли полностью за неделю до анонса
© Mobiltelefon.ru

Судя по ним, Xiaomi 14T оснастят процессором Dimensity 8300-Ultra и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт. В комплекте будет скоростная оперативная память LPDDR5X и накопитель UFS 4.0.

Экран получит частоту обновления 144 Гц, ШИМ 3840 Гц и пиковую яркость в 4000 нит. Камеры настраивала компания Leica, а основной сенсор оснащен оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.7. Также будут доступны ИИ-функции, включая Google Gemini.

Xiaomi 14T и 14T Pro раскрыли полностью за неделю до анонса
© Mobiltelefon.ru

Xiaomi 14T Pro отличается процессором Dimensity 9300+, а также продвинутой системой охлаждения. Экран поддерживает те же 144 Гц, но основная камера получила сенсор Light Fusion 900 с размером 1/1.31 дюйма, разрешением 50 Мп и светосилой f/1.6.

Смартфон также оснащен оптической стабилизацией. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную на 50 Вт.

Xiaomi 14T и 14T Pro раскрыли полностью за неделю до анонса
© Mobiltelefon.ru

Напомним, что презентация новинок состоится 26 сентября.

Источник:Mobiltelefon.ru
Автор:Булат Кармак
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