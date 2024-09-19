Xiaomi 14T и 14T Pro раскрыли полностью за неделю до анонса

Xiaomi 14T и 14T Pro раскрыли полностью за неделю до анонсаНа презентации ничего нового не скажут
Судя по ним, Xiaomi 14T оснастят процессором Dimensity 8300-Ultra и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт. В комплекте будет скоростная оперативная память LPDDR5X и накопитель UFS 4.0.
Экран получит частоту обновления 144 Гц, ШИМ 3840 Гц и пиковую яркость в 4000 нит. Камеры настраивала компания Leica, а основной сенсор оснащен оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.7. Также будут доступны ИИ-функции, включая Google Gemini.
Xiaomi 14T Pro отличается процессором Dimensity 9300+, а также продвинутой системой охлаждения. Экран поддерживает те же 144 Гц, но основная камера получила сенсор Light Fusion 900 с размером 1/1.31 дюйма, разрешением 50 Мп и светосилой f/1.6.
Смартфон также оснащен оптической стабилизацией. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную на 50 Вт.
Напомним, что презентация новинок состоится 26 сентября.