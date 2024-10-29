Xiaomi 15 будет дороже предшественников. Но оно того стоит

На последней презентации Xiaomi анонсировала сразу 16 новых продуктов, включая серию Xiaomi 15, планшеты Xiaomi Pad 7, смарт-часы Watch S4 и другие устройства.

Это часть новой стратегии экосистемы «умный дом и авто». Основные изменения коснулись именно Xiaomi 15: модель теперь начинается с 12 ГБ оперативной памяти, чтобы поддерживать ИИ-возможности — 8 ГБ версии больше не будет.

Рост цены связан с использованием новых 3-нм процессоров и повышением стоимости компонентов. Xiaomi отмечает, что даже с увеличением цены модель остаётся конкурентоспособной и стоит своих денег.

Важное новшество — дисплей с уникальной технологией на основе M9-матрицы, которая обеспечивает высокую яркость при низком энергопотреблении, приближая энергозатраты 2К-дисплея к уровням 1,5К.