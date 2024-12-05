Xiaomi 15 и 15 Pro — самые популярные новые флагманы конца 2024 года

По данным инсайдера Digital Chat Station, устройства возглавили рейтинг популярности среди новых моделей, выпущенных за последние месяцы.

К 24 ноября общее количество активаций Xiaomi 15 и 15 Pro превысило 1.3 млн. Это более чем вдвое больше, чем у ближайшего конкурента с числом активаций около 600 тыс. На третьем месте оказался смартфон с тиражом всего 250 тыс устройств.

Особый интерес вызывает и статистика продаж OPPO Find X8. Базовая модель оказалась в пять раз популярнее версии Pro, что подтверждает предпочтение покупателей к более доступным вариантам.

Таким образом, Xiaomi 15 и 15 Pro демонстрируют лидирующие позиции на рынке благодаря удачному сочетанию характеристик и цены.