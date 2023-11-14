Xiaomi 15 получит рекордно маленькие рамки для серии

Xiaomi 15, который выйдет лишь в конце 2024 года, обещает установить новый стандарт в дизайне смартфонов. Согласно последним сообщениям, устройство получит рекордно узкие рамки, что сделает его одним из самых эстетически привлекательных устройств на рынке.

Лей Цзюнь, основатель Xiaomi, поделился в социальной сети Weibo сравнительными фотографиями Xiaomi 14 и iPhone 15, демонстрируя, что Xiaomi 14 уже достигла впечатляющего уровня узости рамок — всего 1.61 мм с трех сторон и 1.71 мм снизу.

В ответ на комментарии пользователей о надеждах на еще более узкие рамки в Xiaomi 15, Лей Цзюнь ответил, что компания приложит все усилия для достижения этой цели.

Ожидается, что Xiaomi 15 будет представлен в конце следующего года и станет первым устройством, оснащенным новейшей платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Кроме того, Xiaomi 14 станет последним флагманом серии, цена которого начинается с 3999 юаней, так как компания планирует сосредоточиться на создании более высококачественных и дорогих устройств.