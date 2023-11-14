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06:45, 14 ноября 2023
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Xiaomi 15 получит рекордно маленькие рамки для серии

Неужели уже, чем на iPhone?

Несмотря на недавний анонс Xiaomi 14, компания уже начинает обсуждать свой будущий флагман.

Xiaomi 15, который выйдет лишь в конце 2024 года, обещает установить новый стандарт в дизайне смартфонов. Согласно последним сообщениям, устройство получит рекордно узкие рамки, что сделает его одним из самых эстетически привлекательных устройств на рынке.

Лей Цзюнь, основатель Xiaomi, поделился в социальной сети Weibo сравнительными фотографиями Xiaomi 14 и iPhone 15, демонстрируя, что Xiaomi 14 уже достигла впечатляющего уровня узости рамок — всего 1.61 мм с трех сторон и 1.71 мм снизу.

В ответ на комментарии пользователей о надеждах на еще более узкие рамки в Xiaomi 15, Лей Цзюнь ответил, что компания приложит все усилия для достижения этой цели.

Ожидается, что Xiaomi 15 будет представлен в конце следующего года и станет первым устройством, оснащенным новейшей платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Кроме того, Xiaomi 14 станет последним флагманом серии, цена которого начинается с 3999 юаней, так как компания планирует сосредоточиться на создании более высококачественных и дорогих устройств.

Источник:MyDrivers
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