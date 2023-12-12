Xiaomi 15 получит Snapdragon 8 Gen4 и продвинутые камеры: подробности нового флагмана

Xiaomi 15 получит Snapdragon 8 Gen4 и продвинутые камеры: подробности нового флагманаБудете брать?
Долгожданные Xiaomi 15 и 15 Pro обзавелись новыми слухами. По данным Digital Chat Station, известного технологического инсайдера, Xiaomi собирается оснастить устройства новейшей мобильной платформой Snapdragon 8 Gen4, использующей передовой 3-нм техпроцесс TSMC.
Кроме того, Xiaomi 15 Pro сможет похвастаться перископическим телеобъективом. В то время как Xiaomi 14 Pro оснащался 75-миллиметровым плавающим телеобъективом, в последней версии может появиться перископический объектив с переменным фокусным расстоянием, сочетающий возможности камеры профессионального уровня с удобством использования смартфона.
Примечательно, что грядущие устройства ознаменуют отход от стандартной архитектуры Arm: Xiaomi предпочтет архитектуру Nuvia. Этот шаг обещает значительный сдвиг в производительности процессоров, благодаря ядру Nuvia Phoenix и ядру Nuvia Phoenix M.