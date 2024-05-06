Xiaomi 15 Pro получит перископную камеру и изогнутый 2К-экран

Согласно данным Digital Chat Station, новинка получит микро-изогнутый экран с разрешением 2K. Точные его размеры пока не раскрыты, но ожидается, что они будут схожи с предыдущей моделью.

На задней панели устройства разместится квадратный камерный блок в левом верхнем углу, дизайн которого был усовершенствован.

В блоке будет установлена тройная камера, включая 50-мегапиксельную основную и 50-мегапиксельную перископную телеобъективную с возможностью макросъёмки. Отмечается, что основная камера получит увеличенную диафрагму по сравнению с Xiaomi 14 Pro.

Что касается процессора, то серия Xiaomi 15 может стать первой, которая будет оснащена новейшим флагманским чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Ожидается, что новый чип значительно улучшит производительность по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3. Процессор будет иметь два мощных и шесть средних ядер, произведенных по 3-нанометровому техпроцессу TSMC.