Xiaomi 15 Pro в шаге от анонса — смартфон уже прошел сертификацию 3C

Ожидается, что серия Xiaomi 15 будет представлена в октябре, вскоре после выхода нового чипа Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, который станет основой для этих смартфонов.

Xiaomi 15 Pro получит поддержку быстрой зарядки на 90 Вт, что ниже по сравнению с 120 Вт у предыдущей модели — Xiaomi 14 Pro. Однако, вероятно, компания компенсирует это оптимизацией зарядного процесса, чтобы минимизировать время зарядки.

Новинка будет работать на HyperOS 2.0, основанной на Android 15. Уже доступна бета-версия HyperOS Enhanced, которая демонстрирует возможности новой системы.

Ожидается, что Xiaomi 15 Pro станет первым устройством с этой прошивкой, наряду с новыми складными смартфонами бренда.