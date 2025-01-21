Xiaomi 15 Ultra прошел сертификацию EMVCo и получит новый процессор

Устройство получит модуль NFC и будет работать на базе операционной системы Xiaomi HyperOS 2.0, основанной на Android 15.

Кроме того, инсайдер That_Kartikey сообщил, что Xiaomi 15 Ultra будет оснащен новым чипом под названием «Xiaomi Small Surge». Однако, несмотря на слухи о запуске собственного процессора компании в 2025 году, речь идет не о главном чипе смартфона, а о дополнительном чипе, предназначенном для подсистемы питания. Основной процессор устройства будет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который должен обеспечить отличную производительность и энергоэффективность.