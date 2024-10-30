Xiaomi 15 выпустят с 40 разными цветами корпуса

Новая модель будет доступна только в топовой конфигурации — с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего накопителя, что удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей. Стоимость модели составит $690.

Для создания своего уникального стиля покупатели смогут выбрать до 20 различных цветов и скомбинировать их, создав тем самым максимально персонализированное устройство.

Все варианты будут доступны для выбора через фирменный интернет-магазин Xiaomi Mall — через него фанаты бренда смогут настроить флагман под свой вкус.

Стоит отметить, что Xiaomi 15 с кастомными цветами станет первым смартфоном компании с такой гибкой возможностью настройки.