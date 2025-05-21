Xiaomi 15S Pro станет первым смартфоном компании с фирменным чипом Xring O1

Анонс новинки состоится уже 22 мая — в день, приуроченный к 15-летию бренда.

Xring O1 (он же Xuanjie O1) создан по 3-нм техпроцессу и позиционируется как топовое решение с высокой производительностью.

По ранним утечкам, чип получит 10 ядер и сможет конкурировать с MediaTek Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Elite, немного уступая последнему в синтетических тестах. Таким образом, Xiaomi делает серьёзную ставку на развитие собственного кремния, постепенно снижая зависимость от Qualcomm и MediaTek.

Дизайн Xiaomi 15S Pro пока держится в секрете — компания показала лишь постер с коробкой устройства. Ожидается, что в ближайшие дни появятся новые подробности, а сам смартфон откроет целую линейку гаджетов на базе Xring O1, включая планшет Pad 7 Ultra.