Xiaomi 15T и 15T Pro представлены в России: топовые камеры и хорошая автономность

Xiaomi 15T и 15T Pro представлены в России: топовые камеры и хорошая автономностьДо конца октября в подарок можно получить часы или наушники
Главный акцент сделан на камерах, разработанных совместно с Leica. Базовая версия получила три модуля с диапазоном фокусных расстояний от 15 до 92 мм, а Pro — до 230 мм и продвинутый перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.
Основная камера 50 Мп оснащена объективом Leica Summilux, а в версии Pro дополнена сенсором Light Fusion 900 с расширенным динамическим диапазоном.
Смартфоны поддерживают функции вычислительной фотографии Xiaomi AISP 2.0 и видеосъемку в формате 4K HDR10+. Pro-модель дополнительно умеет снимать 4K со 120 кадрами в секунду для кинематографичных роликов.
Обе версии оснащены ярким 6,83-дюймовым экраном с частотой обновления до 144 Гц (в Pro) и аккумулятором на 5500 мАч. Поддерживаются быстрая проводная зарядка до 90 Вт и беспроводная до 50 Вт. За производительность отвечают чипы MediaTek Dimensity 9400+ (Pro) и Dimensity 8400-Ultra. 15T Pro впервые в этой серии смартфонов Xiaomi обзавелась телефото-камерой с оптическим зумом (без потерь качества) 5x.
Цены начинаются от 49 990 рублей за Xiaomi 15T и от 69 990 рублей за Xiaomi 15T Pro. До конца октября покупатели получат в подарок смарт-часы Xiaomi Watch S4 или наушники Openwear Stereo Pro.