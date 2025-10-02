Xiaomi 15T и 15T Pro представлены в России: топовые камеры и хорошая автономность

Главный акцент сделан на камерах, разработанных совместно с Leica. Базовая версия получила три модуля с диапазоном фокусных расстояний от 15 до 92 мм, а Pro — до 230 мм и продвинутый перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.

Основная камера 50 Мп оснащена объективом Leica Summilux, а в версии Pro дополнена сенсором Light Fusion 900 с расширенным динамическим диапазоном.

Смартфоны поддерживают функции вычислительной фотографии Xiaomi AISP 2.0 и видеосъемку в формате 4K HDR10+. Pro-модель дополнительно умеет снимать 4K со 120 кадрами в секунду для кинематографичных роликов.