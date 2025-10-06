Телефоны
В России вышли Xiaomi 15T и 15T Pro с дисплеями до 144 Гц и камерами Leica

Сходили на презентацию и посмотрели на обновленную линейку
В Москве прошла презентация флагманских смартфонов серии Xiaomi 15T, которые поступили в продажу с 3 октября 2025 г.
Презентация Xiaomi 15T и 15T Pro
Лучший зум среди смартфонов до 70 тысяч рублей

Обе модели получили полноценную трехкамерную систему Leica с фирменными режимами съемки и оптикой Summilux.

Система камер в обновленной линейке

В сравнении с серией 14T камеры прибавили в качестве в обеих моделях, но особенно выделяется 15T Pro со своим перископическим телеобъективом Leica и пятикратным зумом (115 мм, f/3.0) на базе 50-мегапиксельного сенсора и оптической стабилизацией. Получается, что Xiaomi 15T Pro — это пока единственный адекватный по характеристикам смартфон с физическим 5x зумом в своей ценовой категории (от 50 до 70 тысяч рублей). Базовая модель Xiaomi 15T получила 2x оптический зум.

Основная камера тоже получила апгрейд: в Xiaomi 15T Pro устанровили сенсор Light Fusion 900 (50 МП, f/1.62), он же OVX9100 с динамическим диапазоном 13.5 EV и пикселями 2.4 мкм (после биннинга 4-в-1). Для сравнения, базовая версия 15T использует Light Fusion 800 с диафрагмой f/1.7 и пикселями 2.0 мкм.

Прокачали не только камеры

Xiaomi 15T Pro

Новинки получили более крупные дисплеи в сравнении с предшественниками: Xiaomi 15T и 15T Pro оснащёны 6.83" дисплеем против 6.67" у 14T и 14T Pro. Но габариты изменились незначительно, а у 15T Pro уменьшились рамки вокруг дисплея (1.5 мм, на 27% тоньше предыдущего поколения).

В обоих случаях (и для 15T, и для 15T Pro) Xiaomi заявляет пиковую яркость 3200 нит и разрешение 1.5K или же 2772×1280 пикселей — всё на достойном смартфонов этого класса уровне.

Однако отличия в экранах у этих двух моделей все же есть. 15T Pro выделяется частотой обновления 144 Гц. Базовая модель же ограничена частотой обновлений 120 Гц, но и она оснащена ШИМ-диммингом на частоте 3840 Гц для более комфортной работы с экраном в темноте (проще говоря, дисплей не мерцает даже на низкой яркости).

Что с ценами?

Смартфоны Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro уже доступны к покупке в крупных торговых сетях. Xiaomi 15T в версии 12 + 256 Гб стоит 49 990 ₽, а модель 12 + 512 Гб обойдётся в 54 990 ₽. Более мощная версия Xiaomi 15T Pro предлагается в трёх конфигурациях: базовая модель 12 + 256 Гб стоит 69 990 ₽, версия 12 + 512 Гб — 74 990 ₽, а максимальная комплектация 12 + 1 024 Гб обойдётся покупателям в 82 990 ₽.

Технические характеристики

Xiaomi 15TXiaomi 15T Pro
Операционная системаAndroid 15 + HyperOS 2Android 15 + HyperOS 2
Экран6,83", 1280 x 2772 п., AMOLED, 68 млрд цветов, 120 Гц, Corning Gorilla Glass 7i,6,83", 1280 x 2772 п., AMOLED, 68 млрд цветов, 120 Гц, Corning Gorilla Glass 7i,
ПроцессорMediatek Dimensity 8400 UltraMediatek Dimensity 9400+
ГрафикаMali-G720 MC7Immortalis-G925
Оперативная память12 ГБ12 ГБ
Накопитель256/512 ГБ UFS 4.1256/512 ГБ или 1 ТБ UFS 4.1
Слот MicroSDНетНет
СвязьWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, L2HC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, NFCWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NFC
КамерыОсновная: 50 Мп, f/1.7, 23 мм, 1/1.55", 1.0 мкм, PDAF, OISОсновная: 50 Мп, f/1.6, 23 мм, 1/1.31", 1.2 мкм, PDAF, OIS
Телевик: 50 Мп, f/1.9, 46 мм, 1/2.76", 0.64 мкм, PDAF, 2x зумТелевик: 50 Мп, f/3.0, 115 мм, PDAF, OIS, 5x оптический зум
Ширик: 12 Мп, f/2.2, 15 мм, 120˚, 1/3.06", 1.12 мкмШирик: 12 Мп f/2.2, 15 мм, 120˚, 1/3.06", 1.12 мкм
Фронтальная: 32 Мп, f/2.2, 21 мм, 1/3.44", 0.64 мкмФронтальная: 32 Мп, f/2.2, 21 мм, 1/3.44", 0.64 мкм
Аккумулятор5500 мАч5500 мАч
Размеры163.2 x 78 x 7.5 мм162.7 x 77.9 x 8 мм
Вес194 г210 г
Ценаот 49 990 рублейот 69 990 рублей
