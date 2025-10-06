В России вышли Xiaomi 15T и 15T Pro с дисплеями до 144 Гц и камерами Leica

В России вышли Xiaomi 15T и 15T Pro с дисплеями до 144 Гц и камерами LeicaСходили на презентацию и посмотрели на обновленную линейку
Лучший зум среди смартфонов до 70 тысяч рублей
Обе модели получили полноценную трехкамерную систему Leica с фирменными режимами съемки и оптикой Summilux.
В сравнении с серией 14T камеры прибавили в качестве в обеих моделях, но особенно выделяется 15T Pro со своим перископическим телеобъективом Leica и пятикратным зумом (115 мм, f/3.0) на базе 50-мегапиксельного сенсора и оптической стабилизацией. Получается, что Xiaomi 15T Pro — это пока единственный адекватный по характеристикам смартфон с физическим 5x зумом в своей ценовой категории (от 50 до 70 тысяч рублей). Базовая модель Xiaomi 15T получила 2x оптический зум.
Основная камера тоже получила апгрейд: в Xiaomi 15T Pro устанровили сенсор Light Fusion 900 (50 МП, f/1.62), он же OVX9100 с динамическим диапазоном 13.5 EV и пикселями 2.4 мкм (после биннинга 4-в-1). Для сравнения, базовая версия 15T использует Light Fusion 800 с диафрагмой f/1.7 и пикселями 2.0 мкм.
Прокачали не только камеры
Новинки получили более крупные дисплеи в сравнении с предшественниками: Xiaomi 15T и 15T Pro оснащёны 6.83" дисплеем против 6.67" у 14T и 14T Pro. Но габариты изменились незначительно, а у 15T Pro уменьшились рамки вокруг дисплея (1.5 мм, на 27% тоньше предыдущего поколения).
В обоих случаях (и для 15T, и для 15T Pro) Xiaomi заявляет пиковую яркость 3200 нит и разрешение 1.5K или же 2772×1280 пикселей — всё на достойном смартфонов этого класса уровне.
Однако отличия в экранах у этих двух моделей все же есть. 15T Pro выделяется частотой обновления 144 Гц. Базовая модель же ограничена частотой обновлений 120 Гц, но и она оснащена ШИМ-диммингом на частоте 3840 Гц для более комфортной работы с экраном в темноте (проще говоря, дисплей не мерцает даже на низкой яркости).
Что с ценами?
Смартфоны Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro уже доступны к покупке в крупных торговых сетях. Xiaomi 15T в версии 12 + 256 Гб стоит 49 990 ₽, а модель 12 + 512 Гб обойдётся в 54 990 ₽. Более мощная версия Xiaomi 15T Pro предлагается в трёх конфигурациях: базовая модель 12 + 256 Гб стоит 69 990 ₽, версия 12 + 512 Гб — 74 990 ₽, а максимальная комплектация 12 + 1 024 Гб обойдётся покупателям в 82 990 ₽.
Технические характеристики
|Xiaomi 15T
|Xiaomi 15T Pro
|Операционная система
|Android 15 + HyperOS 2
|Android 15 + HyperOS 2
|Экран
|6,83", 1280 x 2772 п., AMOLED, 68 млрд цветов, 120 Гц, Corning Gorilla Glass 7i,
|6,83", 1280 x 2772 п., AMOLED, 68 млрд цветов, 120 Гц, Corning Gorilla Glass 7i,
|Процессор
|Mediatek Dimensity 8400 Ultra
|Mediatek Dimensity 9400+
|Графика
|Mali-G720 MC7
|Immortalis-G925
|Оперативная память
|12 ГБ
|12 ГБ
|Накопитель
|256/512 ГБ UFS 4.1
|256/512 ГБ или 1 ТБ UFS 4.1
|Слот MicroSD
|Нет
|Нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, L2HC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NFC
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.7, 23 мм, 1/1.55", 1.0 мкм, PDAF, OIS
|Основная: 50 Мп, f/1.6, 23 мм, 1/1.31", 1.2 мкм, PDAF, OIS
|Телевик: 50 Мп, f/1.9, 46 мм, 1/2.76", 0.64 мкм, PDAF, 2x зум
|Телевик: 50 Мп, f/3.0, 115 мм, PDAF, OIS, 5x оптический зум
|Ширик: 12 Мп, f/2.2, 15 мм, 120˚, 1/3.06", 1.12 мкм
|Ширик: 12 Мп f/2.2, 15 мм, 120˚, 1/3.06", 1.12 мкм
|Фронтальная: 32 Мп, f/2.2, 21 мм, 1/3.44", 0.64 мкм
|Фронтальная: 32 Мп, f/2.2, 21 мм, 1/3.44", 0.64 мкм
|Аккумулятор
|5500 мАч
|5500 мАч
|Размеры
|163.2 x 78 x 7.5 мм
|162.7 x 77.9 x 8 мм
|Вес
|194 г
|210 г
|Цена
|от 49 990 рублей
|от 69 990 рублей