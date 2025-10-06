В России вышли Xiaomi 15T и 15T Pro с дисплеями до 144 Гц и камерами Leica

Новинки получили более крупные дисплеи в сравнении с предшественниками: Xiaomi 15T и 15T Pro оснащёны 6.83" дисплеем против 6.67" у 14T и 14T Pro. Но габариты изменились незначительно, а у 15T Pro уменьшились рамки вокруг дисплея (1.5 мм, на 27% тоньше предыдущего поколения).

В обоих случаях (и для 15T, и для 15T Pro) Xiaomi заявляет пиковую яркость 3200 нит и разрешение 1.5K или же 2772×1280 пикселей — всё на достойном смартфонов этого класса уровне.

Однако отличия в экранах у этих двух моделей все же есть. 15T Pro выделяется частотой обновления 144 Гц. Базовая модель же ограничена частотой обновлений 120 Гц, но и она оснащена ШИМ-диммингом на частоте 3840 Гц для более комфортной работы с экраном в темноте (проще говоря, дисплей не мерцает даже на низкой яркости).

Что с ценами?

Смартфоны Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro уже доступны к покупке в крупных торговых сетях. Xiaomi 15T в версии 12 + 256 Гб стоит 49 990 ₽, а модель 12 + 512 Гб обойдётся в 54 990 ₽. Более мощная версия Xiaomi 15T Pro предлагается в трёх конфигурациях: базовая модель 12 + 256 Гб стоит 69 990 ₽, версия 12 + 512 Гб — 74 990 ₽, а максимальная комплектация 12 + 1 024 Гб обойдётся покупателям в 82 990 ₽.

Технические характеристики