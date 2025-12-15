Xiaomi 15T Pro сравнили с Samsung S25 FE

Комплектация у смартфонов максимально разная. У S25 FE в коробке нет ничего, кроме кабеля. У Xiaomi 15T Pro есть при этом чехол, плёнка на экран, зарядка на 90 Вт и тоже кабель USB-C. При этом Samsung поддерживает блок питания на 45 Вт.

Оба устройства поддерживают также беспроводную и реверсивную зарядки. Правда, у Xiaomi их мощность всё равно чуть больше.

В целом причины выбрать Samsung S25 FE, а не Xiaomi 15T Pro всего две. Это меньшая масса устройства (смартфон на 20 г легче) и процессор с большим количеством ядер. Всё остальное - в пользу "китайца". У него выше частота обновления экрана (144 Гц, а не 120 Гц), больше автономность, лучше камера, зум, больше производительности, новый Wi-Fi 7, ярче экран, есть слот для двух SIM-карт. Но это только на бумаге. На деле экраны практически идентичные, за исключением того, что диагональ больше у Xiaomi.

Что касается процессора, то на S25 FE стоит Exynos 2400, тогда как на 15Т Pro - MediaTek 9400+. Если вы не играете ни во что, то разницы между ними не заметите. Но если для вас важны игры, то лучше брать Xiaomi.