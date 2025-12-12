Xiaomi 15T сравнили с Poco F7 по качеству камер

На фронтальную камеру Poco F7 умеет снимать видео максимум в 1080р 30 к/с, тогда как Xiaomi 15Т - в 4К.

Что касается фотографий, то на сверхширик по цветам и балансу белого лучше получаются снимки на Poco F7. У Xiaomi они в целом немного темнее.

Основной объектив имеет более широкий угол обзора у 15Т. Также этот смартфон лучше по детализации.

При съёмке на телевик у 15T более качественный 2-кратный оптический зум. То же самое касается цифрового увеличения: лучше тоже справляется с этим Xiaomi.

С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.