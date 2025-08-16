Xiaomi 16 и 16 Pro получат 50 Мп фронтальную камеру с поддержкой автофокуса и 4K

GizmoChina ссылается на инсайдера Digital Chat Station, который рассказал, что из Xiaomi 16 и 16 Pro будет исключена фронтальная камера на 32 Мп с диафрагмой f/2.0, которая была в серии Xiaomi 13. Вместо неё будет установлен новый 50 Мп сенсор, обеспечивающий более широкий угол обзора, автофокус и возможность записи видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

На задней панели обеих моделей будет установлен 50 Мп основной датчик размером 1/1,3", а модель Pro получит улучшенный динамический диапазон и датчик ToF для более точной фиксации глубины при портретной съёмке. Говорится и о том, что в модели Pro улучшена настройка изображения Leica.

По слухам, вся серия Xiaomi 16, включая флагман Pro Max, будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. При этом известно, что младшая модель будет оснащена аккумулятором ёмкостью 7000 мАч.