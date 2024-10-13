Xiaomi 16 октября выпустит смартфон на бюджетном SoC Snapdragon 4s Gen 2

Была информация, что это спецверсия серийного чипсета для смартфонов Snapdragon 4 Gen 2, однако это не так. По словам инсайдеров, скорее 4s Gen 2 — более доступный вариант 5G. Какая модель Xiaomi получит эту платформу, пока неизвестно.

Snapdragon 4s Gen 2 изготовлен по 4-нм техпроцессу, ориентирован на бюджетных потребителей. По сути, 4s Gen 2 — это разогнанный 4 Gen 2 с аналогичной конфигурацией ядер: 2 ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,0 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц.

Также известно, что презентация смартфона, основанного на Snapdragon 4s Gen 2, состоится 16 октября. Скорее всего, будет представлена версия для китайского рынка.