Xiaomi 16 Ultra впечатлит батареей на 7500 мАч и новым 1" сенсором камеры

Согласно свежим утечкам, устройство получит аккумулятор ёмкостью до 7500 мАч — это заметный скачок по сравнению с предыдущими моделями линейки и один из самых больших показателей среди флагманов.

Главные улучшения коснутся камер. Основной модуль снова будет использовать 1-дюймовый сенсор на 50 Мп, как и в Xiaomi 15 Ultra, но речь идёт об обновлённой версии матрицы с улучшенной светочувствительностью.

Перископный телеобъектив теперь якобы получит сенсор размером 1/1.28 дюйма — это даже больше, чем в iPhone 16 Pro Max. Такое решение должно обеспечить более высокую детализацию и качество в условиях низкой освещённости при съёмке с зумом.

Также ожидается новая сверхширокоугольная камера на 50 Мп с сенсором Sony LYT600 размером 1/1.95 дюйма, что значительно крупнее прошлогоднего модуля.

Несмотря на мощную начинку и увеличенный аккумулятор, корпус останется в рамках привычного формата. Официальный анонс ожидается позже в 2025 году.