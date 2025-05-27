Xiaomi 16 выйдет осенью с HyperOS 3 и Snapdragon 8 Elite 2

По данным инсайдеров, HyperOS 3 будет основана на Android 16 и выйдет одновременно с крупными обновлениями от других брендов, включая ColorOS 16 от Oppo, OriginOS 6 от Vivo и MagicOS 10 от HONOR.

Текущая версия оболочки Xiaomi — HyperOS 2.2 — уже распространяется на такие модели, как Redmi Turbo 4 Pro и Redmi Note 14 Pro, а также на смартфоны линейки Xiaomi 15.

Обновление принесет улучшенное управление умной техникой компании, новую камеру версии 6.0 и продвинутые ИИ-функции.

HyperOS 3 станет следующей вехой в развитии программной платформы бренда и, по слухам, будет представлена вместе с Xiaomi 16 и 16 Pro уже в сентябре–октябре 2025 года. Новинки обещают стать не только аппаратным, но и программным шагом вперёд.