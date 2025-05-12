Телефоны
Опубликовано 12 мая 2025, 08:57
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Xiaomi 16 выйдет в сентябре с рекордной батареей 6800 мАч и Snapdragon 8 Elite 2

Звучит как заявка на победу среди компактов
Xiaomi готовится представить флагманскую серию смартфонов Xiaomi 16 в сентябре 2025 года.
Xiaomi 16 выйдет в сентябре с рекордной батареей 6800 мАч и Snapdragon 8 Elite 2

© Xiaomi

По данным инсайдера Smart Pikachu, базовая модель станет первой в мире с чипсетом Snapdragon 8 Elite 2, выполненным по 3-нм техпроцессу TSMC N3P. Он обещает прирост производительности до 25% и улучшенную энергоэффективность.

Главной особенностью Xiaomi 16 станет аккумулятор ёмкостью 6800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Это рекорд среди смартфонов с 6,3-дюймовыми экранами. Для сравнения, OnePlus 13T оснащён батареей на 6260 мАч, а Vivo S30 Pro Mini — на 6500 мАч.

Смартфон получит плоский OLED-дисплей с ультратонкими рамками, тройную камеру с главным сенсором на 50 Мп и перископическим телеобъективом. Несмотря на большую батарею, устройство останется тонким и лёгким. Работать оно будет на Android 16 с оболочкой HyperOS 3.0.

Источник:gizmochina
Автор:Булат Кармак
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