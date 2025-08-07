Xiaomi 16 засветился на фото — внешне как iPhone, но с HyperOS 3 внутри

Xiaomi 16 засветился на фото — внешне как iPhone, но с HyperOS 3 внутриЖдем анонса уже осенью
По дизайну аппарат напоминает iPhone — особенно за счёт симметричных рамок и скруглённых углов. Однако внутри — фирменная система Xiaomi, сочетающая в себе элементы как iOS, так и Android.
На снимках заметны обновлённые иконки приложений, переработанный индикатор батареи, а также собственная версия Dynamic Island.
Эта область уведомлений адаптируется в зависимости от происходящего на экране: в обычном состоянии она скрыта в вырезе под фронтальную камеру, но может расширяться для показа уведомлений или управления воспроизведением.
Такое решение явно направлено на создание более премиального пользовательского опыта.
Кроме того, на экране замечено приложение Xiaomi Community, что подтверждает глобальный запуск модели. Смартфон получит флагманский чип Snapdragon 8 Elite 2, а презентация ожидается осенью 2025 года.