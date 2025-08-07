Xiaomi 16 засветился на фото — внешне как iPhone, но с HyperOS 3 внутри

По дизайну аппарат напоминает iPhone — особенно за счёт симметричных рамок и скруглённых углов. Однако внутри — фирменная система Xiaomi, сочетающая в себе элементы как iOS, так и Android.

На снимках заметны обновлённые иконки приложений, переработанный индикатор батареи, а также собственная версия Dynamic Island.

Эта область уведомлений адаптируется в зависимости от происходящего на экране: в обычном состоянии она скрыта в вырезе под фронтальную камеру, но может расширяться для показа уведомлений или управления воспроизведением.