07 августа 2025
Xiaomi 16 засветился на фото — внешне как iPhone, но с HyperOS 3 внутри

Xiaomi 16 впервые показали на живых фото, где смартфон работает под управлением новой оболочки HyperOS 3.
Xiaomi 16 засветился на фото — внешне как iPhone, но с HyperOS 3 внутри
По дизайну аппарат напоминает iPhone — особенно за счёт симметричных рамок и скруглённых углов. Однако внутри — фирменная система Xiaomi, сочетающая в себе элементы как iOS, так и Android.

На снимках заметны обновлённые иконки приложений, переработанный индикатор батареи, а также собственная версия Dynamic Island.

Эта область уведомлений адаптируется в зависимости от происходящего на экране: в обычном состоянии она скрыта в вырезе под фронтальную камеру, но может расширяться для показа уведомлений или управления воспроизведением.

Xiaomi 16 засветился на фото — внешне как iPhone, но с HyperOS 3 внутри
Такое решение явно направлено на создание более премиального пользовательского опыта.

Кроме того, на экране замечено приложение Xiaomi Community, что подтверждает глобальный запуск модели. Смартфон получит флагманский чип Snapdragon 8 Elite 2, а презентация ожидается осенью 2025 года.

