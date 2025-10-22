Xiaomi 17 Pro Max с двумя экранами выдержал испытания на прочность

Нельсон показал, что смартфон успешно прошёл все испытания. Одной из отличительных черт Xiaomi 17 Pro Max, которая особенно заинтересовала Нельсона, стал его необычный дизайн. Смартфон оснащён двумя дисплеями: основным и дополнительным, размещённым на задней панели. В ходе теста на устойчивость к царапинам блогер отметил, что стекло задней панели оказалось более мягким и подверженным повреждениям по сравнению с передней панелью из-за меньшей твёрдости.

Нельсон пояснил, что AMOLED-дисплей модели защищён стеклом Dragon Glass 3.0 спереди и не царапается при обычном уровне твёрдости по шкале Мооса 6, а только начиная с уровня 7. Это делает альтернативу Gorilla Glass от Xiaomi почти такой же устойчивой к царапинам, как новое стекло Ceramic Shield 2 в iPhone 17, которое показало себя всё же лучше. в этом тесте на прочность. К сожалению, Xiaomi использует это новое стекло только спереди, а на заднем стекле уже видны обычные царапины, начиная с уровня 6 по шкале тв§рдости Мооса.

После завершения проверки прочности Нельсон, по своей традиции, приступил к разборке устройства для изучения его внутренних компонентов. В процессе осмотра выяснилось, что дополнительное защитное стекло находится внутри задней панели и крепится к металлической пластине с помощью винтов.

Блогер подчеркнул, что конструкция кажется надёжной, однако возникают вопросы относительно сложности замены заднего стекла в случае его повреждения.