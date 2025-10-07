Xiaomi 17 Pro Max стал самым мощным Android-смартфоном с более 3,5 млн баллов в AnTuTu

Опубликовано 07 октября 2025, 07:081 мин.
Xiaomi 17 Pro Max стал самым мощным Android-смартфоном с более 3,5 млн баллов в AnTuTuНашлось место и смартфону на MediaTek
Команда AnTuTu опубликовала свежий рейтинг производительности Android-смартфонов, и абсолютным лидером стал Xiaomi 17 Pro Max.
В тесте бенчмарка устройство набрало рекордные 3 507 568 баллов, став первым Android-смартфоном, преодолевшим отметку в 3,5 млн.
Флагман оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Второе место занял Xiaomi 17 Pro, набравший 3 503 549 баллов, а замкнул тройку базовый Xiaomi 17 с результатом 3 492 556 баллов.
Четвёртую позицию занял iQOO Neo10 Pro+ с тем же процессором и результатом 3 342 128 баллов, а пятую — Vivo X200 Ultra, набравший 3 324 527 баллов.
В десятке лидеров оказался лишь один смартфон на MediaTek — Vivo X200s, работающий на Dimensity 9400+, что подтверждает доминирование Snapdragon в сегменте флагманов 2025 года.