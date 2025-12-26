Xiaomi 17 Ultra Leica Edition получил камеру с механическим кольцом зума

Вращение кольца позволяет регулировать зум, фокусировку и настройки экспозиции, имитируя работу с объективом фотоаппарата. Дизайн этой версии стилизован под камеры Leica M-серии.

Основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор размером 1 дюйм Light Fusion 1050L, телеобъектив Leica имеет разрешение 200 Мп и поддерживает непрерывный оптический зум в диапазоне 75–100 мм. Также присутствует 50-мегапиксельный широкоугольный модуль. Для этой версии доступны режимы имитации плёночных камер.