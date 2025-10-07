Xiaomi 17T Pro с чипом Dimensity 9500 выйдет уже в феврале 2026 года

В базе данных GSMA замечены два новых устройства с номерами моделей 2602EPTC0G и 2602EPTC0R. Это будет Xiaomi 17T Pro.

Судя по префиксу «2602», релиз смартфона намечен на февраль 2026 года, что совпадает с проведением выставки MWC. Это заметный отход от привычного графика, по которому серия «T» обычно выходила осенью.

Xiaomi 17T Pro станет преемником прошлогоднего 15T Pro, при этом компания официально пропустила «16-е» поколение.

Новая линейка получит переработанную структуру: базовая модель оснастится чипом MediaTek Dimensity 8500, а версия Pro — топовым Dimensity 9500.

Оба устройства будут работать на фирменной системе HyperOS 3 и предложат повышенную производительность в играх и многозадачности.

Ранний запуск позволит Xiaomi напрямую конкурировать с флагманами Samsung и OnePlus, которые традиционно выходят в I квартале. Судя по утечкам, Xiaomi 17T Pro станет одним из самых ожидаемых смартфонов начала 2026 года.