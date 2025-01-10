Xiaomi анонсировала долгожданные Poco X7 и X7 Pro

Poco X7 Pro получил чипсет Dimensity 8400 и 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3200 нит. Основная камера на 50 Мп Sony IMX882 с OIS, а фронтальная — на 20 Мп.

Устройство оснащено батареей 6000 мАч (6500 мАч в Индии) с поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт. Присутствуют IP68-защита, NFC и встроенный под дисплей сканер отпечатков пальцев.