Xiaomi анонсировала долгожданные Poco X7 и X7 Pro

Опубликовано 10 января 2025, 08:491 мин.
Xiaomi анонсировала долгожданные Poco X7 и X7 ProЦены приятно удивили
Xiaomi официально представила Poco X7 и X7 Pro — новые смартфоны среднего сегмента с 50-мегапиксельными камерами и доступной ценой.
Poco X7 Pro получил чипсет Dimensity 8400 и 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3200 нит. Основная камера на 50 Мп Sony IMX882 с OIS, а фронтальная — на 20 Мп.
Устройство оснащено батареей 6000 мАч (6500 мАч в Индии) с поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт. Присутствуют IP68-защита, NFC и встроенный под дисплей сканер отпечатков пальцев.
Poco X7 получил чип Dimensity 7300, тот же дисплей, но с защитой Gorilla Glass 7i. Помимо 50-мегапиксельной камеры, добавлены 8-мегапиксельная ультраширокая и 2-мегапиксльное макро. Батарея на 5110 мАч поддерживает зарядку на 45 Вт.
Цены стартуют от $229 (Poco X7) и $279 (Poco X7 Pro). Специальная версия Ironman Edition будет стоить $399.